Tritate l’aglio, dopo averlo privato dell’anima e mettetelo in una ciotola, unite il rosmarino e la salvia tritati finemente, insaporite il tutto con un po’ di sale, una spolverata di pepe nero e mescolate. Nel frattempo preriscaldate il forno a 190°C. Prendete l'arista di maiale e, se occorre, staccate con un coltello il controfiletto dalle costole, incidete, quindi, la carne in più punti e inserite nelle fessure parte del trito di erbette aromatiche; massaggiate un po’ la carne con le mani leggermente unte e cospargete sulla superficie il resto del trito rimasto. Mettete la carne in una pirofila abbastanza alta e ungetela con abbondante olio extravergine di oliva. Infornate a 160°C per circa 60 minuti, dopodiché estraete la pirofila, irrorate con del vino bianco e lasciate che evapori, riponendola in forno; girate spesso la vostra arista con l'aiuto di una forchetta, in modo che sia rosolata e croccante da tutte le parti. Affettate e impiattate la vostra arista con il sughetto di cottura.