A Spoleto torna Dolci d’Italia il viaggio più goloso che c'è

Da sabato all’1 novembre torna nel centro storico di Spoleto Dolci d’Italia, il Festival Nazionale dei Dolci, con cooking show, degustazioni, laboratori, appuntamenti culturali, intrattenimento. L’evento nasce con l’obiettivo di far conoscere il patrimonio immateriale legato alla cultura gastronomica del nostro Paese, le materie prime di altissima qualità che vengono prodotte e il contesto paesaggistico e architettonico di Spoleto. Fulcro dell’evento il Chiostro di San Nicolò, dove si svolgeranno lo Sweet Show, il grande mercato dove acquistare e assaggiare dolci di tutti i tipi, e la Sweet Academy, scuola per apprendere i segreti dei pastry chef e le tecniche di lavorazione per realizzare capolavori di bontà. Eventi no stop dalle ore 11.30 e fino alle ore 18 di sabato 28 ottobre, quando saliranno sul palco i ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Spoleto, seguirà il Pastry Chef Giuseppe Amato e la food blogger Monica Pannacci. Mercato di prodotti tipici in via Saffi e nella Sala degli Ori in cui verranno esposti i Dolci tipici regionali rappresentativi di ogni territorio. A Piazza Pianciani invece lo svolgimento di Non Solo dolci, per degustare e acquistare prodotti salati di qualità. Programma completo su dolciditalia.it.