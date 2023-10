A Firenze tutti pazzi per i Lego: due giorni di mattoncini

Sabato 18 e domenica 19 novembre, presso il Tuscany Hall, si terrà la sesta edizione di Bricks in Florence: un'occasione per immergersi nel mondo dei più famosi mattoncini al mondo che, dal 1958, sono diventati il passatempo di migliaia di persone, divertendo sia grandi che bambini. Anche quest'anno il ToscanaBricks (il LEGO Users Group della Toscana) rinnova l'appuntamento con tutti gli appassionati di questo gioco di costruzioni: la manifestazione darà modo ad aziende, provenienti da tutta Italia, di mettere in mostra le proprie creazioni e, così facendo, parlare col pubblico di appassionati presente delle varie tecniche costruttive, dare informazioni e, soprattutto, svelare i segreti delle proprie opere. Bricks in Florence 2023 dà a tutti i visitatori intervenuti anche la possibilità di partecipare ad attività e laboratori, conoscere altri appassionati LEGO, acquistare set e prodotti non più in catalogo e molto altro ancora. Quest'anno ToscanaBricks compie 11 anni: nato nel 2012, grazie a un piccolo gruppo di appassionati, nel 2013 riesce addirittura a organizzare al Palazzo delle Esposizioni di Empoli il "Mattoncini a Palazzo": il primo evento a tema LEGO della Toscana. Il 2014 è l'anno della svolta: ToscanaBricks viene ufficialmente riconosciuto da The LEGO Group come RLUG (Recognized LEGO Users Group), inoltre, questi fan dei LEGO riescono a portare i mattoncini in una delle manifestazioni più famose in Italia e all'estero come Lucca Comics & Games, curando per ben tre anni (fino al 2016) l’esposizione e le attività LEGO di Lucca Junior al Family Palace. Per tutti gli appassionati ToscanaBricks organizza anche meeting online e in varie città del territorio: un modo per consentire ai suoi membri di incontrarsi, confrontarsi e lavorare su futuri eventi e attività, inoltre, avere la possibilità di conoscere nuovi AFOL (Adult Fan of LEGO), sempre benvenuti in ToscanaBricks, sia che si tratti di costruttori, collezionisti o semplici entusiasti del mondo LEGO.