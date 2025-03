A Firenze è "Marzo Donna". E la città si tinge di rosa

Numerose sono anche le iniziative organizzate nella città di Firenze per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata. “Marzo Donna”, questo il titolo del calendario di iniziative, è organizzato da Comune di Firenze e da tante altre associazioni del territorio. Diciotto iniziative, fra incontri e laboratori, letture, visite guidate e mostre e uno spettacolo teatrale in Aula Magna, è il ricco il contributo dell’Università di Firenze per la Giornata Internazionale della Donna 2025. Per tutto il mese di marzo “One two free - insieme per il diritto a viaggiare senza molestie”, sarà invece la campagna di sensibilizzazione a cura di Artemisia, Gest e Scuola Internazionale di Comics sulla tramvia. Oggi è invece in programma, presso lo Spazio Alfieri in via dell’Ulivo 8, l’anteprima nazionale del documentario “Zaynab. Una calciatrice in fuga dai talebani”, di Stefano Liberti e Mario Poeta, prodotto da COSPE con il contributo di PQE Group. Domani, invece, possibilità di ingresso libero per le donne alla Piscina Comunale Costoli (piazza Berlinguer, 2) in orario mattutino. Le Biblioteche Comunali Fiorentine promuovono a marzo l’iniziativa “Si scrive marzo si legge donna”, altro appuntamento da non perdere per un mese tutto in rosa. L’8 marzo, al Museo Novecento in Piazza di Santa Maria Novella 10, ecco l’inaugurazione della mostra collettiva “Messaggere”, delle artiste Chiara Baima Poma, Fatima Bianchi, Lucia Cantò, Tuli Mekondjo e Parul Thacker.