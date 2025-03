8 marzo, una giornata di iniziative all'insegna della cultura

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Ministero della Cultura, anche per questo 2025, ha predisposto una serie di iniziative e appuntamenti che hanno lo scopo di valorizzare questo significativo evento. Tra queste, ecco quella che, per l’intera giornata di domani, prevede l’ingresso gratuito per tutte le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura. Ed è così che, sabato 8 marzo, la Pinacoteca Nazionale di Bologna aderisce all'iniziativa ministeriale offrendo l'ingresso gratuito a tutte le donne. Tra gli appuntamenti più significativi, alle ore 17, “Artiste e committenti dentro e fuori i monasteri”, un percorso tra i capolavori della Pinacoteca per conoscere le protagoniste laiche e religiose di questa avventura e dare voce alle loro storie. I monasteri furono infatti nel tempo anche fucine di arte e di creatività, con monache pittrici, musiciste e letterate si distinsero nella città felsinea per le loro idee e il loro talento. Ingresso gratuito per le donne e una guida cartacea per tutti anche al Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” di Arezzo, durante l’atteso appuntamento con “L’universo femminile - Guida tematica tra divinità e figure mitologiche –“, che illustrerà le attestazioni archeologiche di divinità e figure mitologiche femminili, evidenziandone le principali doti: dalle Amazzoni a Medusa, da Cerere a Diana, dalla Sfinge a Venere, l’universo femminile si compone nel percorso tematico tra i reperti ideato dal museo per la Giornata Internazionale della Donna. Donne protagoniste anche alle Gallerie Estensi, con un evento a loro dedicato, in programma domani a Modena, con visite guidate alle sale storiche della Biblioteca Estense e alla Galleria. Anche il Comune di Spoleto, in Umbria, ha programmato un insieme di eventi per onorare la Giornata Internazionale della Donna, sotto l’egida dell’Assessorato al Benessere e Innovazione Sociale, in sinergia con diversi enti e associazioni locali. Questo progetto, che coinvolge anche la Biblioteca Comunale G. Carducci e i Musei Civici di Spoleto, si propone di incoraggiare una riflessione sulla questione della parità di genere e sull’importanza di riconoscere i progressi ottenuti dalle donne nel corso del tempo. Tra gli appuntamenti di domani, alle 11 a Palazzo Mauri, la presentazione di “Il Gufo”, un romanzo di Emma Saponaro che analizza il tema della violenza di genere. Il secondo appuntamento della giornata, “Di Segni & di Sogni”, si svolgerà alle 16.30 presso Palazzo Collicola, e sarà dedicato alla genesi della marcia del 25 novembre, con una mostra fotografica in collaborazione con Il Filo Rosso e il Team Dance Spoleto.