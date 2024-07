Un pioniere che rompe le convenzioni: sarà premiato al Festival

Conosciuto soprattutto per la sua hit degli anni Ottanta, At This Moment, Billy Vera è stato un pioniere del genere. Nel 1967, infatti, il disco Storybook Children, realizzato con Judy Clay per l’Atlantic Records, conteneva la prima canzone d’amore eseguita da una coppia interrazziale pubblicata da una major. Il duo divenne un’attrazione popolarissima all’Apollo Theatre di Harlem, in un periodo in cui la segregazione razziale era molto diffusa negli Usa. Da lì, tanti successi e collaborazioni con grandi artisti. Durante questa edizione di Porretta Soul Festival, Vera sarà premiato con il Sweet Soul Music Award 2024. Billy Vera suonerà sul palco principale sabato e domenica (ore 21.30, da scaletta), per salutare tutti gli appssionati.