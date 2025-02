Tra panorami e alta moda: "Offriamo esperienze esclusive con uno stile inconfondibile"

La Lombardia si presenta alla Bit 2025 con un’identità forte e riconoscibile, capace di coniugare il fascino senza tempo della sua storia con una visione innovativa e cosmopolita del turismo. È la Lombardia dei grandi eventi internazionali, con il Giubileo 2025 e le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ma anche la Lombardia dei borghi, delle strade panoramiche, della natura e delle esperienze autentiche. Un territorio che non si visita soltanto, ma che si vive grazie a una proposta che spazia dallo sport alla cultura, dall’enogastronomia all’ospitalità d’eccellenza, e che anche ‘si indossa’, perché ovunque include lo shopping. Proprio questa visione trova la sua sintesi perfetta nel ‘Lombardia Style’, il brand che racconta il Dna della nostra regione: un modo di viaggiare e di vivere il territorio che rispecchia il lifestyle lombardo, dove il bello e il ben fatto, dalla moda al design, dall’arte alla gastronomia, diventano elementi distintivi dell’esperienza turistica.

Da domenica a martedì, Regione Lombardia sarà protagonista alla Bit con uno spazio espositivo innovativo (Padiglione 11, Stand E02-B01), inaugurato dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore al Turismo, Moda, Marketing Territoriale e Grandi Eventi, Barbara Mazzali, domani alle 12.30.

"La Bit 2025 è l’occasione per consolidare l’immagine della Lombardia come destinazione d’eccellenza, sempre più scelta dai viaggiatori internazionali – afferma l’assessore Barbara Mazzali –. I numeri lo confermano: nel 2024 abbiamo registrato 53,5 milioni di pernottamenti, con un incremento del 9,42% rispetto al 2023. Il 67% dei turisti proviene dall’estero, con un’alta concentrazione nelle province di Milano, Como, Lecco e Brescia, grazie al richiamo dei nostri laghi e del capoluogo meneghino".

Ma i dati più interessanti riguardano il segmento premium e luxury. "La Lombardia è sinonimo di eccellenza – continua Mazzali – e questo si riflette anche nel turismo. Secondo Global Blue, nel 2024 la spesa turistica Tax Free è cresciuta dell’11%, consolidando la Lombardia come prima regione italiana nel turismo di alta gamma, con una quota del 40% del mercato nazionale. Questo significa che i turisti vengono qui non solo per ammirare la bellezza, ma anche per portarla con sé, attraverso un capo di moda, un pezzo di design, un’esperienza gastronomica irripetibile. È questo il Lombardia Style: un mix perfetto di esclusività, autenticità e qualità".

Alla Bit 2025 sarà protagonista anche il turismo sostenibile e lento, con un’attenzione crescente per le destinazioni meno conosciute, ma altrettanto ricche di fascino.

"Lavoriamo per rendere tutta la Lombardia protagonista – spiega Mazzali –. Grazie a strategie di promozione mirate, stiamo ottenendo risultati concreti: cresce il turismo fuori stagione, con la stagione invernale che si estende fino a marzo e una estiva che ha visto ottimi numeri anche a settembre e ottobre. Inoltre, registriamo un incremento degli arrivi nelle province meno battute, come Monza Brianza, Cremona, Mantova e Lodi, segno che i turisti cercano sempre più autenticità e esperienze immersive".

Uno degli appuntamenti più attesi della Bit sarà la presentazione del progetto “Le Strade più belle d’Italia”, in programma lunedì alle 15 al Padiglione Lombardia. La prima strada certificata sarà proprio in Lombardia, un itinerario spettacolare da Lovere (BG) a Teglio (SO), che attraversa la Valcamonica e la Valtellina tra valichi alpini, vigneti terrazzati, borghi medievali e paesaggi fiabeschi.

"Sono fiera che la prima delle 100 “Strade più belle d’Italia” nasca in Lombardia – commenta Mazzali –. Questo itinerario rappresenta perfettamente lo spirito del ‘Lombardia Style’: un’esperienza di viaggio che è bellezza, scoperta e autenticità. Dalle rive del Lago d’Iseo, ai murales di Clusone, fino agli antichi forni di Bienno, per poi arrivare nel cuore della Valtellina con Grosio e Teglio, questo percorso racchiude l’essenza del turismo emozionale, fatto di paesaggi unici e tradizioni millenarie". Tra i temi centrali della Bit ci sarà anche il turismo religioso, un segmento in forte crescita in vista del Giubileo 2025.

"La Lombardia ha una tradizione cristiana profondissima, che si riflette nelle sue chiese, nei suoi monasteri e nei suoi cammini di fede – sottolinea Mazzali –. Il Giubileo 2025 sarà un anno di grazia e di scoperta, con 69 chiese giubilari riconosciute, in cui i pellegrini potranno vivere un’esperienza di raccoglimento e spiritualità. Ma sarà anche un viaggio nella bellezza dell’arte sacra lombarda, tra affreschi, abbazie e cattedrali che raccontano secoli di storia e cultura".