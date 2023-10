"Tecnologia e Inclusione: i Ristoranti Italiani al Passo con i Tempi"

L’ultimo studio di Circana

rileva che il 72% dei clienti si aspetta che i ristoranti siano inclusivi e soddisfino chi ha diete o esigenze alimentari speciali; il 56% pensa che la tecnologia aiuti a essere più inclusivi. In generale la tecnologia piace agli italiani che consumano fuori casa. Il 40%, grazie alle app e al digitale, si gode di più l’esperienza in bar e ristoranti e al 46% li usa per interagire con i luoghi che frequenta.