Street food in centro Concerti in borghi e valli

Anche quest’anno la musica non sarà l’unica protagonista della manifestazione nella città termale del nostro Appennino, mentre alcuni appuntamenti escono da Porretta salendo di quota, per raggiungere anche valli e luoghi più remoti.

Partendo dal centro, da oggi a domenica, piazza della Libertà sarà la cornice ideale per la manifestazione, ospitando dalle 10 alle 24 anche uno Street Food Village, con una vasta offerta di cibi di strada e un’ampia scelta di birre artigianali. I visitatori potranno scegliere fra le cucine di oltre trenta Paesi del mondo. Particolare attenzione sarà rivolta, comunque, ai prodotti tipici dell’appennino bolognese. Un assaggio? Si passa dalla bombetta di Alberobello alla spianata bolognese. Da una parte le mitiche zampanelle, dall’altro la focaccia genovese. E poi ancora i burger di razza angus, la cucina tipica messicana, le tapas, gli arrosticini senza dimenticare, ovviamente, i tortellini.

E intanto le note saranno il filo rosso fra la cittadina e il festival: a confermarlo, il fatto che oltre al parco che ospita i concerti intitolato a Rufus Thomas, Porretta ha anche una via Otis Redding, un ponte dedicato a Solomon Burke e una dozzina di murales dedicati ai grandi del soul.

Ma, come detto, la manifestazione si espande. In collaborazione con l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, infatti, anche quest’anno il festival andrà oltre i confini del territorio di Alto Reno Terme con la rassegna Valley of Soul: quattro i concerti gratuiti che si terranno nei comuni di Vergato e Lizzano in Belvedere. Lunedì 24 luglio, piazza Capitani della Montagna di Vergato ospiterà alle 21 il Memphis Soul Revue che concederà il bis la sera successiva a Tolè di Vergato, ancora alle 21, in piazza Giovanni XXIII.

Sempre martedì 25 luglio, ma alle 14, nel rifugio Le Rocce del Corno alle Scale si terrà il concerto pianistico di Charlie Wood. La manifestazione si chiude mercoledì 26 luglio nel borgo-gioiello di Monteacuto delle Alpi (sempre Lizzano in Belvedere) alle 21 con la Crystal Thomas Band.