Sciocolà, dai crù alle contaminazioni internazionali

Sciocolà, Festival del Cioccolato Artigianale , si conferma vetrina internazionale per l’eccellenza del cacao. La 7a edizione, in programma a Modena da oggi e fino al 2 novembre, celebra il delizioso dolce come linguaggio universale di gusto e arte. Con oltre 130 stand che animeranno il centro – da via Emilia Centro a Piazza Grande – l'evento porterà a Modena tecniche e prodotti da tutto il mondo, grazie anche alla significativa presenza di espositori esteri come Francia, Belgio e Ungheria. Il cuore dell'Area Commerciale sarà un paradiso per gli appassionati, offrendo l'opportunità di esplorare le mille declinazioni del cioccolato. Saranno presenti espositori italiani provenienti da quasi tutte le regioni e non mancheranno i prodotti classici come cuneesi, cremini, gianduiotti, il cioccolato di Modica, il cioccolato al pistacchio di Bronte, al tartufo, al peperoncino e tutte le ultime novità. Ci saranno le tipicità locali, che uniscono il cioccolato all'eccellenza emiliana, come il rinomato cioccolatino all'Aceto Balsamico di Modena e al lambrusco. Nel PalaSciocolà di Piazza Matteotti, come Degustazione Formaggi & Cioccolato, sarà possibile viaggiare nella biodiversità casearia con accostamenti inattesi come il formaggio d’alpeggio con cioccolato al latte o il valdeon blu con un fondente al 70%, degustazioni di cocktail a base di vodka, the verde, cioccolato bianco e pompelmo rosa e ancora degustazioni di grappe e brandy abbinate a differenti cioccolati aromatizzati alla frutta. Infine, per gli amanti dei sapori storici, la Mixosophy Master Class proporrà il pairing tra il cacao e la rinascita dei Lambruschi Ippocratici.