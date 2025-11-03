San Miniato, fiorente capitale del gusto e del tartufo bianco

Lunedì 3 Novembre 2025

3 nov 2025
Il regno del tartufo festeggia 50 anni di eccellenza

Il re delle colline toscane delizia il palato dei visitatori di tutto il mondo

San Miniato, incantevole borgo in provincia di Pisa, si prepara a trasformarsi ancora una volta nella capitale del gusto con la Mostra Mercato del Tartufo Bianco 2025, in programma nei weekend del 15-16, 22-23 e 29-30 novembre. Questo evento, giunto al suo cinquantesimo anniversario, richiama ogni anno gourmet, appassionati di enogastronomia, chef e turisti da tutta Italia e dall’estero, offrendo un’esperienza unica tra storia, sapori e tradizione. Le piazze del centro storico si animano con bancarelle e stand enogastronomici dove il tartufo bianco, re incontrastato delle colline sanminiatesi, è protagonista assoluto di menù raffinati e degustazioni, accompagnato da vini pregiati e prodotti tipici toscani. L’atmosfera è quella di un grande laboratorio del gusto a cielo aperto, tra profumi intensi, show cooking, ricette tradizionali e appuntamenti culturali, tra cui la suggestiva caccia al tartufo nei boschi circostanti. San Miniato può vantare una storia straordinaria legata a questo prezioso tubero: proprio qui, nel 1954, fu trovato il tartufo bianco più grande del mondo, dal peso record di 2,520 kg, oggi celebrato da un monumento simbolo dell’identità locale.

