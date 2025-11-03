San Miniato, fiorente capitale del gusto e del tartufo bianco

San Miniato, incantevole borgo in provincia di Pisa, si prepara a trasformarsi ancora una volta nella capitale del gusto con la Mostra Mercato del Tartufo Bianco 2025, in programma nei weekend del 15-16, 22-23 e 29-30 novembre. Questo evento, giunto al suo cinquantesimo anniversario, richiama ogni anno gourmet, appassionati di enogastronomia, chef e turisti da tutta Italia e dall’estero, offrendo un’esperienza unica tra storia, sapori e tradizione. Le piazze del centro storico si animano con bancarelle e stand enogastronomici dove il tartufo bianco, re incontrastato delle colline sanminiatesi, è protagonista assoluto di menù raffinati e degustazioni, accompagnato da vini pregiati e prodotti tipici toscani. L’atmosfera è quella di un grande laboratorio del gusto a cielo aperto, tra profumi intensi, show cooking, ricette tradizionali e appuntamenti culturali, tra cui la suggestiva caccia al tartufo nei boschi circostanti. San Miniato può vantare una storia straordinaria legata a questo prezioso tubero: proprio qui, nel 1954, fu trovato il tartufo bianco più grande del mondo, dal peso record di 2,520 kg, oggi celebrato da un monumento simbolo dell’identità locale.