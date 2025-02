Milano-Cortina, attesi oltre 2 milioni di visitatori

In parallelo, trova nuove forme anche il turismo sportivo. Il nostro Paese vedrà una particolare attenzione per gli sport invernali, nell’ambito del percorso preparatorio alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: tre differenti studi delle università La Sapienza, Bocconi e Ca’ Foscari stimano che questi appuntamenti forniranno un contributo importante all’impatto economico complessivo dell’evento olimpico, valutato tra 2,3 e 3 miliardi. Secondo Deloitte, sono attesi più di 2 milioni di visitatori con una spesa di 154 milioni per il solo soggiorno. A livello internazionale, si segnala la crescita di pacchetti crociera con pratiche sportive e di hotel, resort che offrono attività semi-agonistiche. Ma per Expedia, un nuovo fenomeno è quello dei viaggiatori che vanno sempre più alla ricerca di prodotti che non trovano a casa loro. È la Gen Z ad alimentarlo, anche se tutte le tipologie di viaggiatori amano frequentare i negozi locali: il 39% lo fa abitualmente e il 44% acquista prodotti ’introvabili’ nel proprio Paese.