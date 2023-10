L’orgoglio dell’italica pasticceria

di Egidio Scala

Attesissimo il ritorno di pasticceria di lusso nel mondo by Iginio Massari: il ’maestro dei maestri’ ripropone il suo hub dedicato alla pasticceria più creativa e innovativa, che ospiterà le dimostrazioni, le degustazioni e i talk di oltre venti tra i più importanti pastry chef della scena internazionale, tra i quali Michel Belin, Markus Bohr, Pierre Marcolini, François Sthal, Andrea Zanin. Novità di quest’anno è ChocolateCulture@Host23, il primo evento B2B dedicato alla cultura del cioccolato.

Guidato dal maître chocolatier di fama internazionale Davide Comaschi a Host 2023 il team di ChocolateCulture@Host23 per la prima volta promuoverà e celebrerà la cultura del cioccolato. Un appuntamento che metterà in evidenza come il cioccolato sia protagonista attraverso l’innovazione, con gli studi sugli abbinamenti molecolari e la ricerca di varietà, tipologie e applicazioni per creare nuove esperienze di consumo al contempo indimenticabili e sostenibili.

Altra new entry di rilievo è il Campionato Mondiale del Panettone a Squadre organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, di cui sono stati appena rivelati i finalisti della prima edizione: Argentina, Francia, Germania, Giappone, Italia, Polonia, Spagna e Taiwan. A rappresentare il Bel Paese saranno i maestri lievitisti Claudio Gatti, Aniello di Caprio, Giuseppe Mascolo e Beniamino Bazzoli.

Nel gelato-pastry, FIPGC - Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria riporta a Host 2023 i suoi appassionanti campionati. The World Trophy of Pastry Gelato and Chocolate vedrà 12 Nazionali sfidarsi in tre diverse categorie. Nella quarta edizione del Cake Designers World Championship si affronteranno squadre provenienti da Italia, Brasile, USA, Polonia, Belgio, Sri Lanka, Francia, Messico, Perù, Giappone, Cina e Malaysia, mentre sono Italia, Giappone, Cina, Perù, Colombia, Australia, Francia e Paesi Bassi le nazioni che si disputeranno il The World Trophy of Professional Tiramisù.

Nel mondo caffetteria, tornano gli eventi a cura di cura di Aicaf - Accademia Italiana Maestri del caffè e Altoga - Associazione Nazionale Torrefattori e Importatori di Caffè e Grossisti Alimentari. Spiccano il format itinerante tra gli stand di Coffee Addition con Gianni Cocco e le challenge tra baristas: nel Gran Premio della Caffetteria Italiana si affronteranno baristi, barman, addetti alla caffetteria provenienti non solo dall’Italia, ma anche dai Paesi associati Aicaf Croazia, Marocco e Messico mentre la Moka Challenge si distingue per essere una competizione aperta a tutti.

Per la Lags Battle Italy World Lags Battle Altoga collabora con Latte Art Grading System per la semifinale nazionale italiana e poi le finali mondiali di un evento che coinvolge qualcosa come 50 Paesi.