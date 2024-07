Le startup del futuro. Dalla cybersicurezza al risparmio energetico: "Missione innovazione"

3IVM SRL – TRACKFUEL

Start-up con sede a Recanati (Macerata): Trackfuel è un dispositivo di controllo del carburante che gestisce, monitora e traccia il carburante immesso nei serbatoi, permettendo una transazione economica sicura. Questo sistema innovativo protegge, automatizza e certifica la procedura di rifornimento del carburante, arrivando fino alla precompilazione del file per il recupero delle accise. Questo accessorio aftermarket è stato brevettato a livello internazionale. Trackfuel si rivolge ad aziende con flotte di veicoli industriali, autobus, furgoni, mezzi d’opera e autovetture. È fruibile sia presso le cisterne di rifornimento aziendali, che presso reti di servizio stradale. Il vantaggio garantito da Trackfuel, oltre al concetto di controllo sul rifornimento di carburante, è la dematerializzazione delle forme di pagamento esistenti, in quanto permette di compiere transizioni economiche certificate e sicure senza l’uso di contanti, carte di pagamento, o app dedicate. La comunicazione tra il dispositivo a bordo del veicolo e il gateway di piazzale dà alle aziende l’opportunità di avere sotto controllo tutti i dati transati e dei pagamenti effettuati.

ANCHARIA SRL

È un’azienda spin-off dell’Università Politecnica delle Marche con sede ad Ancona, fondata nel dicembre del 2021. Ancharia è una start-up innovativa attiva nel settore della cybersecurity. La presenza di personale altamente qualificato e il supporto della Politecnica delle Marche sono considerati i principali punti di forza dell’azienda. La compagine societaria di Ancharia include l’Università Politecnica delle Marche come persona giuridica, oltre a docenti, ricercatori, ex studenti universitari e due realtà produttive operanti nel settore Ict delle Marche. I servizi si rivolgono a tutte le aziende che vogliono proteggersi dagli attacchi informatici.

ASTREO

Start-up con sede San Benedetto (Ascoli), aiuta le aziende manifatturiere a risparmiare sui costi energetici e a inquinare meno con una soluzione Industry 5.0. La soluzione ottimizza il consumo energetico, riducendo i costi dell’elettricità fino al 30%, dando all’imprenditore piena contezza dell’impatto ambientale del plant produttivo. I sensori monitorano il consumo energetico, il costo e l’impronta di carbonio, macchina per macchina. Raccogliendo questa mole di dati e analizzandoli con algoritmi, si individua dove si verificano perdite di potenza, scoprendo usi errati dei macchinari e sviluppando tecniche di ottimizzazione. Tutti questi dati e funzionalità sono disponibili in una piattaforma cloud, che genera automaticamente avvisi e report, per ridurre i costi e l’inquinamento.

BIOSOLVING SRL

Start-up innovativa, nata all’interno dell’Università Politecnica delle Marche, il suo scopo è di fornire prodotti e servizi a imprese che operano nel settore della nutraceutica. Attraverso metodiche di sviluppo rivoluzionarie, è in grado di progettare nuove ed efficaci formulazioni, con un solido razionale scientifico e dal profilo tecnologico elevato. Le partnership con aziende produttive permettono di offrire al cliente un prodotto finito, con costi chiari e tempi di produzione ben definiti.

CLIWELL SRL

Start-up con sede a Corridonia (Macerata), offre un servizio basato su un tool che permette di migliorare il clima aziendale attraverso l’analisi di sedici aree tematiche, l’individuazione di aree di criticità e pratiche migliorative. Si basa su un modello matematico-statistico in continuo aggiornamento e affinamento. I dati grezzi sono trasformati in grafici e informazioni fruibili dal team leader, che potrà capire in maniera semplice i principali indicatori di benessere organizzativo dell’azienda. CliWell si rivolge a tutte le aziende tra cinque e cinquanta dipendenti che vogliano migliorare le proprie performance competitive attraverso la valorizzazione delle persone, dei processi e degli ambienti lavorativi.

CYBER EVOLUTION SRL

Start-up innovativa con sede ad Ascoli, offre soluzioni ad alta tecnologia nel campo della cybersecurity. La soluzione Lecs, unica per tecnologia e facilità di implementazione, coperta da brevetto industriale internazionale, già validata dal mercato, è in fase di lancio definitivo su un potenziale mercato internazionale. Lecs è un gioiello di tecnologia grazie ad algoritmi intelligenti e autonomi, integrati con Machine Learning e AI. La missione è di rendere accessibili a un pubblico il più ampio possibile tecnologie complesse come la cybersecurity. La tecnologia Lecs raggiunge questo obiettivo con punti di differenziazione e di forza rispetto ai concorrenti del mercato, con dispositivi Plug & Play, una vera e propria black-box inattaccabile, che implementa contromisure immediate ed efficaci, a costi contenuti e accessibili alle aziende. Lecs si integra perfettamente in qualsiasi sistema di rete e senza creare interferenze con tutti i sistemi di sicurezza informatica esistenti. La startup sta sviluppando diversi PoC per l’integrazione della tecnologia Lecs su macchine 4.0. Target: b2b, studi tecnici/professionali, uffici (pubblici e privati), industrie, ministeri (difesa), produttori di macchine.

DEEP REALITY SRL

Start-up innovativa con sede a Pesaro, si pone l’obiettivo di semplificare la creazione e la fruizione di contenuti VR e AR. Grazie alle web app, qualsiasi utente può creare contenuti VR, basati su foto panoramiche 360, o contenuti AR, con informazioni visualizzate su immagini reali. Prodotti e servizi trovano impiego nella realizzazione di tour virtuali e corsi di formazione aumentata, che offrono un’esperienza coinvolgente e immersiva ai fruitori. Inoltre, la startup ha sviluppato competenze specifiche in ambito Industry 4.0 ed è in grado di realizzare progetti speciali di ricerca e di sviluppo che integrano algoritmi di object detection tramite intelligenza artificiale, creando soluzioni verticali su misura per le esigenze dei clienti.

E-MOD

Start-up innovativa con sede a Monteprandone (Ascoli) impegnata nella net zero transition: offre modelli innovativi fisici (hardware e devices) e digitali (software, platforms, it services, ai) per supportare e accelerare la transizione energetica ed ecologica dell’utente finale dell’energia, presidiando l’ultimo miglio. Il core business riguarda energie rinnovabili, economia circolare e mobilità elettrica. I KPI sono abbassare costi ed emissioni legate all utilizzo dell energia e del gas, riducendo i tempi di intervento alla ricerca della sostenibilità.

ESO RECYCLING

Start-up con sede a Riccione, si occupa di recupero e di riciclo di materiale sportivo (scarpe da ginnastica, sneaker, tubolari e pneumatici di bici e palline da tennis e padel) e di dispositivi di protezione individuale (caschi, guanti, tute da lavoro e scarpe da lavoro). Con il materiale riciclato realizza pavimentazioni antitrauma per parchi gioco e piste da atletica. Si rivolge a enti publici e associazioni sportive quali federazioni, enti di promozione sportiva e singole società sportive, ma anche a privati con i quali collabora (Decathlon, King Sport, Dhl, Amazon, Gucci, Moncler, Golden Goose).

FIL AIR SRL

Start-up innovativa con sede a Pesaro, produce soluzioni tecnologiche per purificare l’aria indoor. Vantaggi: tecnologia di filtraggio brevettata Hemaca (Hepa, carboni attivi, strato magnetico), purificatore d’aria Etere made in Italy (dimensioni compatte, design moderno, silenzioso), accessorio Print link per macchine da stampa, Kit Aroma wings per aromi essenziali. Sta sviluppando Etere 2.0 con controllo remoto e rilevazione inquinanti. Filair promuove il benessere ambientale nel luogo di lavoro, specializzandosi nel settore b2b con clienti come aziende, professionisti, scuole, centri sanitari e ambienti pubblici.

GAIA

Start-up, si occupa di progettazione, sviluppo e implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale affidabili, per garantirne la conformità ai principi etici e la compliance giuridica, promuovendo fiducia sociale e sostenibilità nel settore dell’IA.