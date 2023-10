L’aumento dei prezzi non cambia le abitudini Uno studio di Circana rivela che, nonostante l'aumento dei prezzi, solo 1 consumatore su 10 ha difficoltà a consumare fuori casa. Il 27% non ha cambiato le proprie abitudini. Cresce il senso di comunità tra i consumatori e guardano agli aspetti valoriali per arricchire le loro esperienze.