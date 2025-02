L’aeroporto oltre quota 600mila passeggeri. "Balzo da top ten"

L’aeroporto delle Marche ha registrato un’impennata di traffico nel 2024, con oltre 600mila passeggeri, in crescita del 16% rispetto all’anno prima. Un risultato, certificato dai dati diffusi da Assoaeroporti, che pone lo scalo marchigiano tra i primi dieci aeroporti italiani per incremento di passeggeri, superando la media nazionale dell’11% e altri scali dell’Italia centrale, come Rimini, Forlì, Pescara, Pisa e Perugia.

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, parla di "un risultato straordinario, che evidenzia l’importanza degli investimenti nei collegamenti aerei per rendere le Marche più accessibili e attrattive". "Un’infrastruttura moderna ed efficiente – aggiunge – è essenziale per rafforzare il nostro sistema economico e la competitività delle imprese locali".

L’aeroporto marchigiano si conferma così un asset strategico per il territorio, non soltanto per l’incremento del flusso turistico, ma anche per le opportunità commerciali. Il governo regionale ha puntato su nuove rotte con l’estero (Spagna, Francia, Germania, Belgio, Regno Unito e Albania) e sui voli di continuità per accrescere la competitività dello scalo. "Fin dall’inizio del nostro mandato – conclude Acquaroli –, abbiamo lavorato per potenziare questa infrastruttura strategica e questi risultati confermano che la direzione intrapresa è quella giusta".

La crescita dell’aeroporto Internazionale di Ancona "Raffaello Sanzio" si inserisce quindi in un contesto di rinnovata attenzione alle infrastrutture regionali, con l’obiettivo di posizionare il territorio tra le destinazioni più dinamiche del panorama nazionale. In quest’ottica è importante anche il triangolo aeroporto-interporto di Jesi e porto di Ancona, sia in ottica turistica che in chiave commerciale.