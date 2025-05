L’acqua, il clima che cambia e il futuro. Convegno col ministro Lollobrigida

L’edizione 2025 di Macfrut si aprirà questa mattina 6 maggio all’Expo di Rimini e in particolare nell’area Anbi, nel padiglione C1. Per l’occasione è in programma un convegno dal titolo ‘L’acqua è il futuro’ nel corso del quale verrà discusso uno dei temi più importanti del nostro tempo, in particolare in relazione a come il cambiamento climatico sta portando alla cancellazione degli usi e delle consuetudini legate all’utilizzo della risorsa idrica. In quest’ottica si discuterà anche delle nuove regole che dovranno garantire lo sviluppo e la giustizia distributiva. A moderare i lavori sarà il vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini. Durante la prima sessione interverranno Francesco Vincenzi, presidente Anbi; Cristiano Fini, presidente Cia Agricoltori Italiani; Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Marco Riccardo Rusconi, direttore Aics; Livio Proietti, presidente Ismea e Maria Chiara Zaganelli, direttrice Crea.

La seconda sessione vedrà invece coinvolti il presidente di Macfrut e di Cesena Fiera Renzo Piraccini, l’assessore regionale all’Agricoltura del Lazio Giancarlo Righini, Luigi Scordamaglia, amministratore delegato Filiera Italia; Maurizio Forte, della direzione centrale per i settori dell’export Agenzia Ice e Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna. Le conclusioni verranno affidate al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Al termine del convegno verrà consegnato il Premio Macfrut a Giuseppe Mistretta, già direttore dell’area Africa SubSahariana del Ministero degli Esteri. Alle 12.30 è in programma il taglio del nastro, al quale farà seguito un tour degli intervenuti tra gli stand della fiera.