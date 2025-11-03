L’acciaio di Beverly Pepper riflette sulla contemporaneità

CUBO, Museo d’Impresa del Gruppo Unipol, accoglie nelle due sedi di Bologna la mostra “Beverly Pepper. Space Outside”: un approfondimento su una delle più importanti figure della scultura contemporanea attraverso 36 lavori tra sculture, bozzetti, disegni, acquerelli e sketchbook, oltre a uno straordinario corredo iconografico costituito da foto e video. Aperta al pubblico fino al 24 gennaio, l’esposizione, curata da Ilaria Bignotti e Marco Tonelli, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper di Todi. Con un corpus di opere che va dal 1965 al 2018, la mostra si discosta dalla tradizionale retrospettiva per concentrarsi su tematiche più attuali, come la relazione tra arte, ambiente, memoria e comunità, centrali nel lavoro dell’artista. Fulcro del percorso espositivo sono due opere monumentali, parte del Patrimonio artistico del Gruppo Unipol: le sculture Prisms (1967-1968, acciaio inox lucido, 197x110x75 cm) e Virgo Rectangle Twist (1967, acciaio inox lucido, 241x135x69 cm) esposte nelle sedi di Porta Europa e Torre Unipol. A ciascuna delle due opere sono associati, in mostra, disegni di progetti ambientali e disegni progettuali delle medesime sculture. L’esposizione bolognese ripercorre le tappe in cui la scultura dell’artista americana ma italiana d’adozione – vivrà a Todi dal 1972 e fino alla fine – si è fatta paesaggio, architettura e, soprattutto, emozione collettiva. La mostra è accompagnata da un catalogo con i testi dei curatori Ilaria Bignotti e Marco Tonelli, e di Arianna Bettarelli, responsabile dell’archivio per la Fondazione Progetti Beverly Pepper.