La Fiera di San Martino sta per iniziare Dal 7 novembre è festa a Castelmassa

La 207° edizione della Fiera Nazionale di San Martino si terrà a Castelmassa (RO) dal 7 al 10 novembre prossimi. Si tratta certamente di uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno nel Polesine. Quattro giornate di mercati, spettacoli, buon cibo e momenti di incontro che celebrano il patrono e portano vita e colore nel centro del paese. Un appuntamento, insomma, che unisce fede e tradizione. La sua storia è lunga e prestigiosa: nasce come celebrazione religiosa in onore del santo patrono, ma oggi è diventata una vera e propria festa di comunità, che unisce tutto un territorio, che si ritrova nel ricordo e nel rispetto delle proprie tradizioni. Nei giorni della Fiera, dunque, le vie di Castelmassa si riempiranno di bancarelle, stand gastronomici, attrazioni per bambini e spettacoli che intrattengono visitatori di tutte le età. Come al solito ricco e pieno di appuntamenti il programma di questa edizione 2025: durante i quattro giorni di manifestazione i visitatori troveranno il Mercato fieristico con prodotti tipici, artigianato e commercio locale, Stand gastronomici con piatti della tradizione polesana e specialità di stagione, Spettacoli musicali e intrattenimento serale, Giostre e luna park per bambini e famiglie, Celebrazioni religiose in onore di San Martino e Spettacolo pirotecnico per la chiusura della fiera. Partecipare alla Fiera di San Martino rappresenta sempre una scelta azzeccata: un momento ideale per chi ama le fiere di paese e vuole vivere un’esperienza che unisce cultura, gastronomia e divertimento. È un’occasione forse irripetibile per scoprire i sapori del territorio, trascorrere una giornata all’aperto e immergersi nelle tradizioni locali. Oltre che un momento per visitare un territorio ricco di storia: le prime testimonianze di Castelmassa risalgono infatti all'epoca romana, confermate dai ritrovamenti degli scavi archeologici in località Torricella.