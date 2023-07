Il tastierista che ha incantato i big di Memphis al Kings Palace

Charlie Wood è un cantautore e tastierista il cui lavoro incorpora elementi di blues, jazz, r&b tradizionale e musica popolare.

Nato e cresciuto a Memphis, Charlie si è diretto giovanissimo a a New Orleans, assorbendo la musica e la cultura del Big Easy e suonando le chiavi con star locali come Charmaine Neville. Torna a Memphis poco più che ventenne per unirsi alla band del leggendario chitarrista Albert King. Ben presto, Wood prende una residenza di lunga data con il suo trio di organi Hammond al Kings Palace in Beale Street, attirando sit-in improvvisati di B.B. King, Rufus Thomas e molti altri. Ora vive a Edimburgo: Charlie Wood suonerà al Rufus Thomas Park domani alle 21.50 (secondo scaletta) e domenica dalle 21.30.