"Il Pesce fa Festa" nel cuore di Cesenatico

Ogni autunno, nella suggestiva cornice del centro storico di Cesenatico, torna l’appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della tradizione marinara: la manifestazione gastronomica “Il Pesce fa Festa” che, nella sua edizione 2025, si svolge da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre ma gli stand gastronomici hanno aperto per un’anteprima già ieri e fanno il bis stasera per cena (saranno poi regolarmente attivi sia a pranzo che a cena da venerdì 31 ottobre fino a domenica 2 novembre) Un evento tutto dedicato al pesce dell’Mar Adriatico (pescato localmente e protagonista da sempre delle tavole romagnole) che si svolge nel centro storico del borgo marinaro, in special modo lungo il porto canale leonardesco, progettato da Leonardo da Vinci e nelle vie adiacenti. L’idea è trasformare la città in un grande ristorante a cielo aperto, dove passeggiare tra stand, bancarelle e profumi di cucina tradizionale, con lo sfondo delle barche e dei canali che caratterizzano il commune romagnolo. “Il Pesce fa Festa” a Cesenatico è un invito a gustare il mare in un contesto festoso e autentico, dove il pescato adriatico diventa protagonista e tutta la città si trasforma in un grande palcoscenico di sapori, tradizioni e grande convivialità.