I migliori appuntamenti da vivere sul palco

Le prossime emozioni in musica, al Teatro Duse, iniziano il 4 novembre alle ore 21, con il “Simone Cristicchi Live”. Con il nuovo progetto Dalle Tenebre alla Luce, Simone Cristicchi festeggia vent’anni di carriera artistica portando in scena un concerto narrativo intenso e coinvolgente, capace di unire musica, parole e ricordi in un’unica grande emozione dal vivo. Lo spettacolo è un viaggio musicale attraverso le tappe più significative del suo percorso, dalla canzone d’autore ai concept album teatrali, passando per i brani che hanno segnato il suo stile unico e inconfondibile. E poi ecco anche il The Rocky Horror Show (7-9 novembre), il leggendario e trasgressivo musical firmato Richard O’Brien e “Self Control 40th Anniversary” il Tour Teatrale di Raf per i 40 anni del suo intramontabile brano (giovedì 13 novembre). All’Europauditorium (TEA), domani, appuntamento con Francesco De Gregori, che festeggerà l’anniversario dell’uscita di Rimmel, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare della musica italiana. Poi, il 1°novembre, debutto per il tour teatrale La Zanzara Show, un viaggio tra satira, provocazione e libertà di parola, con gli irriverenti conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Al Teatro Celebrazioni, domani, tutta la magia di Halloween con Lucilla e con “L’altezza delle lasagne - Monologo di sopravvivenza gastronomica”, che vedrà come protagonista, il 1° e 2 novembre, l’esilarante Vito, attore comico da sempre appassionato gourmand e conduttore di seguitissime trasmissioni di cucina.