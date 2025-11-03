Lunedì 3 Novembre 2025

Eventi e fiere
Forlì Sposi, torna la fiera dedicata alle coppie pronte per il fatidico "sì"
3 nov 2025
3 nov 2025
Forlì Sposi, torna la fiera dedicata alle coppie pronte per il fatidico "sì"

Nel weekend spazio all’evento diventato un punto di riferimento per chi cerca idee sempre più originali e di qualità per le nozze

Forlì Sposi torna anche quest’anno presso la Fiera di Forlì: il primo fine settimana di novembre sarà l’occasione per tutte le coppie di scoprire le tendenze matrimonio 2025/2026: un’esperienza completa e immersiva nel mondo del wedding. La fiera rappresenta un punto di riferimento per chi è alla ricerca di idee originali e di qualità per le nozze; un intero weekend per scoprire le ultime tendenze, ricevere consulenze personalizzate e iniziare a costruire il proprio matrimonio ideale, grazie a una selezione accurata di aziende specializzate in questo settore. Un’occasione per trovare soluzioni su misura per il proprio giorno speciale: visitare Atelier di abiti da sposa e da cerimonia uomo, parlare con fotografi e wedding planner, chiedere preventive ad agenzie viaggi o location per ricevimenti, fioristi, autonoleggi, gioiellerie e fornitori di bomboniere. Oltre all’area espositiva, Forlì Sposi propone un calendario di eventi pensati per coinvolgere e informare i futuri sposi, pronti così a organizzare il proprio grande giorno.

