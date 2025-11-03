Ferrara Food Festival: quando il gusto incontra cultura, arte e spettacolo

Un'immersione totale nelle eccellenze enogastronomiche ferraresi, con un ricco calendario di appuntamenti che trasformeranno il cuore storico di Ferrara. È quanto promesso dalla 5° edizione del Ferrara Food Festival, che si prepara a sbarcare nella città estense da domani e fino al 2 novembre. Organizzato da SGP Grandi Eventi e dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara e con il patrocinio e la collaborazione fattiva del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio di Ferrara, il festival è un'autentica celebrazione della ricchezza del territorio. Il festival si distingue per un format originale, unendo il meglio delle eccellenze enogastronomiche locale con una selezione raffinata di specialità da altre regioni italiane. Piazza Trento Trieste offrirà il meglio della produzione tipica ferrarese, mentre le affascinanti Piazze Castello e Savonarola accoglieranno le migliori proposte tipiche nazionali. L'area eventi di Piazza Municipale ospiterà show cooking con chef di locali e nazionali, disfide gastronomiche, degustazioni guidate e masterclass, tutti appuntamenti gratuiti dedicati a visitatori e appassionati, oltre a premiazioni, firmacopie e grandi ospiti. Per tre giorni, il centro storico di Ferrara sarà animato da un ricco programma di appuntamenti, tra spettacoli itineranti, rivisitazioni storiche e performance musicali. Non mancheranno momenti informativi e culturali come mostre, convegni e laboratori didattici, che permetteranno di scoprire le bellezze artistiche e architettoniche del capoluogo emiliano. Il festival sarà anche l'occasione per celebrare l'impegno e la passione di chi contribuisce a valorizzare la cultura e l'enogastronomia. Saranno infatti conferiti due prestigiosi riconoscimenti: il premio "Diamante Estense" che sarà assegnato a un personaggio che si sia particolarmente distinto nel suo campo (cultura, sport, giornalismo o spettacolo) e abbia contribuito a promuovere l’immagine di Ferrara a livello nazionale e internazionale, mentre il titolo di "Ambasciatore del Gusto" verrà conferito a una personalità di spicco che, con il suo impegno e il suo lavoro, abbia portato lustro e visibilità al mondo della cucina e dell’enogastronomia. Grande attesa anche per il Premio Ferrara In The World, che verrà assegnato ad una grandissima personalità originaria del territorio estense. Protagoniste indiscusse nel viaggio del gusto ferrarese saranno le sigle IGP, DOP, DOC, le quali, celebrando prodotti, profumi e sapori, hanno l’obiettivo di creare nuove opportunità di promozione, valorizzazione e crescita per il territorio, grazie al coinvolgimento di realtà del settore, associazioni di categoria, aziende e Consorzi di tutela. Il Ferrara Food Festival si conferma l’occasione imperdibile per far conoscere e apprezzare prodotti unici nell'atmosfera accogliente di Ferrara, una città capace di attrarre un vastissimo pubblico sia per le sue numerose offerte culturali che per la qualità della sua enogastronomia locale.