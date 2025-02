Ecco la regione del buon vivere: "Alla Bit il nostro anno record". Da Vieri a Siani, è qui la festa

Le Marche dei record si preparano a sbarcare alla Bit, la Borsa internazionale del turismo 2025 di Milano – da domani a martedì –, come destinazione turistica d’eccellenza nel panorama nazionale e internazionale del settore. E lo fanno con un’agenda ricca di incontri, eventi e ospiti d’eccezione durante i tre giorni della fiera, nel corso dei quali la Regione promuoverà un territorio che unisce tradizione e innovazione, cultura ed enogastronomia, benessere e accoglienza. Il filo conduttore sarà l’offerta turistica esperienziale, con un focus sul benessere e sulla qualità della vita, valori identitari del territorio e dei suoi borghi. All’apertura dello stand, prevista per domani alle 10.30, seguiranno vari appuntamenti, fino alla conferenza stampa "Marche, turismo da record", con la partecipazione del presidente della Regione, Francesco Acquaroli. "Abbiamo un’offerta turistica variegata, che spazia dal mare alla montagna, dal patrimonio culturale all’enogastronomia, fino al benessere e all’accoglienza – dice Acquaroli –. L’obiettivo è di valorizzare queste eccellenze e di creare delle nuove opportunità per gli operatori del settore. Già nel 2022 le Marche hanno superato i dati turistici pre-pandemia, con un incremento di un milione di presenze, raggiungendo il record di 11,3 milioni, un dato che siamo riusciti a confermare nel 2023 e addirittura a migliorare nel 2024. Così come è nettamente migliorato il dato dei turisti stranieri, come confermano anche i dati sugli investimenti immobiliari dall’estero".

Nello stand della Regione ci sarà anche la presenza di volti noti, come l’ex calciatore Christian "Bobo" Vieri, che interverrà alla presentazione dell’offerta turistica di Senigallia, e l’attore Alessandro Siani, reduce dal record di incassi con "Io e te dobbiamo parlare", girato tra Ancona e le Marche. Poi, spazio all’eccellenza enogastronomica con la presentazione della 60esima Fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna e alla valorizzazione del territorio con la candidatura dei teatri storici delle Marche a Patrimonio mondiale dell’Unesco. Lunedì, invece, sarà la giornata dedicata al benessere e alla qualità, ma anche alla gastronomia locale. Il momento clou sarà il Cooking show (trasmesso in diretta streaming) con lo chef Daniele Citeroni, talent di Gambero Rosso Tv e membro dell’Unione regionale dei cuochi delle Marche.

La Bit sarà anche il palcoscenico per alcune iniziative strategiche, come il nuovo collegamento ferroviario tra Monaco di Baviera e Ancona, con tappe anche a Pesaro e Senigallia, ma anche per parlare di strategie di rilancio dei borghi e di destinazioni turistiche immerse nella natura, di cicloturismo, del legame tra lo sport e il turismo insieme al Coni e al Cip delle Marche, di qualità della vita con la presentazione dell’evento "In Life-International quality life forum", ospite Massimiliano Ossini. La terza e ultima giornata di martedì sarà infine dedicata agli incontri e ai progetti promossi dai Comuni marchigiani e dall’Unpli Marche, in particolare con il focus legato anche alla biodiversità marchigiana, un viaggio alla scoperta di una regione dalle infinite sfaccettature.