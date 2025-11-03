Cartoceto DOP, il Festival che accende l'autunno

Cartoceto si prepara a celebrare ancora una volta il suo prodotto simbolo. Domenica 9 e 16 novembre torna “Cartoceto DOP, il Festival – Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva di Cartoceto”, la manifestazione che da 48 anni racconta l’identità agricola e culturale dell’unica DOP olearia delle Marche. Due giornate di festa, gusto e tradizione che trasformeranno l’antico borgo collinare dell’entroterra fanese in un laboratorio diffuso di sapori, musica e incontri. Organizzato dal Comune di Cartoceto e dalla Pro Loco, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e della Camera di Commercio delle Marche, il Festival rinnova un impegno condiviso tra istituzioni, associazioni e produttori locali per valorizzare l’“oro verde” del territorio. Piazza Garibaldi, cuore pulsante della DOP, accoglierà il mercato dei produttori, degustazioni, cooking show e osterie dove l’olio nuovo incontra i piatti della tradizione contadina. I frantoi apriranno le porte ai visitatori per mostrare da vicino la molitura e offrire le prime spremiture della stagione, mentre lungo le vie del borgo prenderanno vita mercatini artigianali, spettacoli e performance musicali.