Blueberry, il frutto simbolo "Continuo aumento della domanda"

Per tre giorni Macfrut è la capitale mondiale del blueberry, frutto simbolo della 40esima edizione. Da prodotto quasi di nicchia e divenuto in pochi anni trend di consumo sulle tavole di mezzo mondo, al mirtillo è dedicato l’International Blueberry Days, tre giorni di simposi, convegni e visite in campo che riuniscono top player mondiali ed esperti internazionali per fare il punto sugli scenari di mercato e le prospettive offerte dalla ricerca e dall’innovazione varietale. Dopo la giornata dedicata alla School all’Università Politecnica delle Marche ad Ancona (2 maggio), l’evento mercoledì 3 maggio si sposta in fiera a Rimini con il Simposio che affronta le principali tematiche scientifiche (genetica, vivaismo, nutrizione, tecniche di coltivazione, aspetti nutrizionali e biomedici) alla presenza dei massimi esperti del panorama mondiale. Ne parlano studiosi in arrivo da cinque Continenti (Gran Bretagna, Australia, Turchia, Portogallo, Cina, Stati Uniti, Cile, Polonia e Italia).

La giornata di giovedì 4 è dedicata ai Global players, e punta i riflettori sui trend di mercato e sull’andamento della produzione e commercializzazione, presentando case history da Perù, Cile, Usa, Sud Africa, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Portogallo. L’ultimo giorno, venerdì 5 maggio, prevede visite nel campo prova allestito presso l’area dinamica in fiera (Blueberry On Field), condotte da tecnici ed esperti, e il workshop con il Cnr di Bologna, nell’ambito del progetto europeo “BreedingValue” sulla definizione della qualità sensoriale del prodotto.

"E’ in corso una importante attività di ricerca sulla nuova produzione del mirtillo e un continuo aumento della domanda e dunque della capacità produttiva - spiega Bruno Mezzetti, Professore dell’Università Politecnica delle Marche, che coordina l’evento con Thomas Drahorad di NCX Drahora -. A fronte delle sue proprietà nutraceutiche, il consumatore sta cominciando ad apprezzare il frutto e cerca più qualità e dunque il primo parametro è quello di aumentare il grado brix. La ‘Blueberry school’ e i ‘Blueberry Days’ al Macfrut hanno l’obiettivo di creare un momento di confronto tra ricercatori, tecnici e operatori del settore su tutti gli aspetti che riguardano la filiera di produzione del mirtillo nel mondo".