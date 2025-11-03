Autumnia 2025: agricoltura, alimentazione e ambiente trasformano Figline Valdarno

Il 7, 8 e 9 novembre prossimi, nel centro storico di Figline, torna la maxi-fiera “Autumnia”, con attrazioni per tutte le età, dedicata ad Ambiente, Agricoltura, Alimentazione e, quest’anno, anche alla Legalità. È “Semi di legalità, giustizia sociale” lo slogan scelto per l’edizione 2025 di Autumnia, che si prepara a portare nel centro storico di Figline, tante novità. Uno sguardo attento, dunque, non solo sulle tradizioni, ma anche sul presente e sulle problematiche che attualmente lo assillano. Sul piano più squisitamente ludico ed organizzativo, Autumnia si compone di varie aree: enogastronomia, cooking show, sport e benessere, fattoria degli animali, salute, cultura. Un mondo variegato e stimolante di esperienze è dunque a disposizione di tutti i visitatori. L’inaugurazione di Autumnia 2025 si svolgerà sabato 8 novembre alle ore 15:30 in Piazza della Fattoria, con lo spettacolo degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini. Rispettare il cibo e attribuirgli il giusto valore con lo sguardo rivolto al territorio e alle tradizioni: è questo il filo conduttore dello spazio cooking che gli studenti dell’indirizzo alberghiero “Giorgio Vasari” , insieme alle aziende e alle associazioni del territorio, presentano ad Autumnia 2025. “Semi di legalità, giustizia sociale” è invece il claim di questa edizione di Autumnia, che affronta una tematica di stretta attualità anche nel settore agro-ambientale insieme a Libera e Legambiente ed altri autorevoli interlocutori che animeranno tre incontri. Profumi, colori e sapori dell’autunno tornano così a riempire Figline e Incisa Valdarno con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. In occasione di questa edizione di Autumnia, sabato 8 e domenica 9 novembre sarà protagonista anche il tradizionale mercato agricolo, che animerà l’area parcheggi del cimitero della Misericordia di Figline, appena fuori dal centro storico. Il Comune ha infatti aperto il bando per selezionare le aziende agricole che potranno partecipare alla manifestazione, un’occasione importante per mettere in vetrina le eccellenze agroalimentari del territorio e rafforzare il legame diretto tra produttori e consumatori. Il mercato sarà aperto dalle 10 alle 20 in entrambe le giornate, offrendo ai visitatori prodotti freschi e di alta qualità, rigorosamente etichettati e conformi alle norme igienico-sanitarie. Ma attenzione, perché il fulcro dell’evento non sarà rappresentato solo dal momento della vendita: il format del mercato prevede anche degustazioni e attività didattiche pensate per avvicinare il pubblico alla cultura contadina, alle tradizioni alimentari del Valdarno e ai valori della sostenibilità.