Arezzo Città del Natale Tutta la magia delle feste

Torna ad Arezzo la Città del Natale, la rassegna annuale che dal 15 novembre al 6 gennaio interesserà il centro storico della città durante i fine settimana (dal giovedì alla domenica). Un evento voluto dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzata con il Comune che si propone di riportare la magia del Natale grazie al percorso di proiezioni luminose sugli anfratti dei palazzi storici, nonché alle tante iniziative che arricchiscono il programma come “Il Natale delle Arti”, l’esposizione di manufatti realizzati per l’occasione da artigiani e artisti che stazioneranno sia presso i mercatini di Piazza Grande organizzati da Confcommercio Arezzo e ispirati alle atmosfere del Villaggio Tirolese (fino al 28 dicembre) che nel chiostro della Biblioteca di via dei Pileati (solamente nei tre weekend precedenti il Natale): altri mercatini saranno previsti in piazza San Jacopo e piazza Risorgimento. Così anche il “Bosco delle emozioni”, uno spazio verde ricavato nel Prato dove le luci la faranno da padrona con una delle più grandi istallazioni d’Italia dotata di 64 mila led a illuminare gli 8 mila metri quadrati dello storico giardino, in cui saranno inoltre prevista la pista del ghiaccio e la ruota panoramica. Ma non finisce qui. La Fortezza Medicea, ospiterà “Natale in Fortezza”, un insieme di attrazioni tra cui la “Casa di Babbo Natale” (fino al 24 dicembre) e il “Villaggio degli Elfi” (fino al 6 gennaio). Palazzo Fraternita espone invece la “Brick House”, una casa realizzata con oltre 3 milioni di mattoncini Lego più altre quaranta opere provenienti da tutta Italia tra cui la minifigure Lego illuminata più grande del mondo alta circa 3 metri, la riproduzione del Titanic, la facciata di Santa Maria del Fiore con annesso Campanile di Giotto e il Villaggio di Natale da Guinness World Record realizzato con oltre 400 mila mattoncini. Presenti anche laboratori dedicati ai più piccoli. Non potevano mancare i presepi allestiti da diverse chiese di Arezzo e molte altre sorprese che sorprenderanno i presenti in piazza della Libertà e in piazza Sant’Agostino. Arezzo Città del Natale è un progetto ideato dal Comune di Arezzo, organizzato dalla Fondazione Arezzo Intour e patrocinato da Regione Toscana. Partner istituzionali e contributori: Fondazione Arezzo Comunità, Fondazione Guido d’Arezzo, Amministrazione Provinciale di Arezzo, Camera di Commercio Arezzo e Siena.