Acqualagna si veste a festa per il suo magico tartufo

Acqualagna, borgo marchigiano tra l’Appennino e la Gola del Furlo, è molto più di una meta per gourmet: è un vero giacimento tartufigeno. Qui nasce il 70% della produzione nazionale, esportata nei migliori ristoranti del mondo. Un primato che ha trasformato la città in capitale dell’enogastronomia italiana, dove natura, economia e cultura si fondono sotto il profumo del pregiato tubero. Il momento clou arriva a novembre con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, che quest'anno festeggia 60 anni e ottiene per la prima volta il riconoscimento di evento internazionale. Tutti i weekend dal 1° al 23 novembre, Acqualagna diventa capitale del gusto con oltre 50 eventi: cooking show, incontri, concerti, laboratori e visite guidate. Protagonista sarà il Tuber Magnatum Pico, celebrato tra degustazioni, mercati e spazi gourmet. Raddoppia “Risto Tartufo” e debutta il “Truffle Bistrot”, firmato dallo chef Samuele Ferri. Spazio anche all’“International Expo”, con produttori da tutto il mondo, e alla “Piazza del Gusto”, vetrina delle eccellenze italiane. Tra gli appuntamenti: la Gara Nazionale delle Città del Tartufo (8-9 novembre), il Premio Mattei, promosso con Eni e Confindustria, e il Grand Ordine della Ruscella d’Oro.