Aci, le dieci regole da seguire per guidare in maniera sicura

Ogni anno, circa 1,3 milioni di persone muoiono a causa di incidenti stradali, mentre oltre 50 milioni rimangono ferite. Questi dati drammatici hanno spinto l'Automobile Club d’Italia a lanciare la campagna "Action For Road Safety", promossa dalla FIA - Federazione Internazionale dell'Automobile -, per sensibilizzare gli automobilisti sulla sicurezza stradale. Al centro dell'iniziativa c'è un appello a sottoscrivere le “10 Regole d’Oro per una mobilità più sicura e responsabile”, disponibili sui siti ufficiali. Tra queste regole, si sottolinea l'importanza di allacciare sempre le cinture di sicurezza e di rispettare il codice della strada, fondamentale per la sicurezza collettiva. Rispettare i limiti di velocità è inoltre vitale, poiché ogni eccesso può avere conseguenze tragiche, specialmente per i pedoni e i bambini. Inoltre, è essenziale controllare gli pneumatici e non guidare mai in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Proteggere i bambini a bordo con seggiolini adeguati è un dovere, così come evitare distrazioni al volante. Fermarsi quando si è stanchi e indossare il casco sono altrettanto importanti per garantire la sicurezza stradale di chi guida e degli altri utenti della strada.