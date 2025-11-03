A Firenze una mostra fotografica per immergersi nel profondo blu

Dal 21 ottobre 2025 al 12 aprile 2026, presso la splendida sede di Villa Bardini a Firenze, si tiene la mostra fotografica “Oceani. David Doubilet”, promossa da Fondazione CR Firenze e dalle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il National Geographic. L’esposizione segna la prima mostra italiana personale di Doubilet: newyorkese di nascita, è uno dei più grandi interpreti mondiali della fotografia subacquea. Un percorso espositivo con oltre 80 immagini che esplorano la vita degli oceani, le meraviglie sommerse del pianeta, ma anche la loro fragilità sotto la minaccia dei cambiamenti climatici e dell’intervento umano. Un iter articolato in undici sale tematiche, ciascuna costruita su contrasti d’impatto, ad esempio warm/cold, close/far, bright/dark, threat/care: una scelta pensata per stimolare non solo l’emozione visiva ma anche la riflessione. Tra gli scatti più evocativi una scena della Great Barrier Reef australiana vista dall’aereo sopra e subacquea sotto; un piccolo di tartaruga verde nuota nella laguna di Nengo Nengo, nei Tuamotu e il ghigno di un pesce pappagallo arcobaleno (Scarus frenatus) al largo del Queensland. Questa mostra non è soltanto un’esposizione fotografica, ma un ponte tra arte, natura e consapevolezza ambientale. L’artista David Doubilet, attivo da oltre cinquant’anni e collaboratore di National Geographic dal 1971, è stato tra i primi a impiegare la tecnica over/under, catturando simultaneamente sopra e sotto la superficie dell’acqua, rendendo visibile il legame tra il mondo sommerso e quello visibile. La scelta di Villa Bardini come sede, con la sua posizione panoramica su Firenze e i suoi giardini, fornisce una cornice di grande suggestione, mettendo in dialogo l’opera della fotografia con il paesaggio e l’architettura storica. “Oceani” è molto più di una mostra fotografica: è un viaggio visivo, estetico ed educativo nel cuore blu del pianeta. A Firenze, tra le mura storiche di Villa Bardini, le immagini iconiche di David Doubilet ci parlano non solo di meraviglia, ma anche di impegno: un invito a guardare con nuovi occhi ciò che sta sotto la superficie. Se siete nella zona o avete in programma una visita a Firenze, vale davvero la pena inserirla nella vostra agenda.