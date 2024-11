Unoenergy: per i clienti servizi e tecnologie al top

Il Gruppo Unoenergy è tra i principali operatori privati nel settore della fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento per clienti residenziali, aziende e condomìni. "A caratterizzarlo – spiega Andrea Chinellato (nella foto), ad della divisione Unoenergy Green Solutions – tre peculiarità: in primis, la massima attenzione al cliente (lo dimostrano gli oltre 150 Unoenergy Point in tutta Italia) e l’assistenza clienti gestita internamente. Accanto, il puntare alla leadership in determinati settori di mercato. Crediamo che detenerne una quota significativa, come - ad esempio - il 16% del mercato della fornitura di gas a uso domestico nel settore dei condomini, secondo i dati Arera del 2023, ci aiuti a raggiungere una maggiore efficienza. Infine, l’essere orientati alla crescita, tanto che negli ultimi quattro anni c’è stato un +60% di punti di fornitura di energia elettrica e gas in tutto il territorio nazionale, anche grazie all’acquisizione di quindici aziende del settore".

Nel percorso verso la transizione " il nostro impegno è fornire ai clienti la nostra conoscenza in materia di tecnologie, processi e gestione di strumenti e dati, promuovendo lo sviluppo di comunità energetiche e di consumo collettivo e ampliando le nostre competenze. La recente acquisizione di DriWe, società attiva nelle soluzioni di ricarica dei veicoli elettrici, lo dimostra".

In prima linea, la divisione Green Solutions, specializzata nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di efficientamento energetico per utenze domestiche e aziendali. "Proponiamo – dice Chinellato – un percorso a step che inizia con l’analisi energetica del cliente e mira al ridurne l’emissione di CO 2 e a migliorarne l’efficienza". La proposta di Unoenergy Green Solutions include servizi di ingegneria, gestione di pratiche burocratiche verso enti esterni (GSE, Enea, enti doganali, comuni etc.), fornitura e installazioni chiavi in mano e manutenzione degli impianti.

Protagonista anche Ethica, "ulteriore dimostrazione dell’attenzione per i clienti. È energia proveniente al 100% da fonti fotovoltaiche certificate, approvata da Veganok, priva di impatto sugli ecosistemi naturali e rispettosa del benessere umano". "Abbiamo – conclude Chinellato – un piano di crescita 2024-2027 che, iniziato con il re-branding della società e vuole consolidare la posizione come primario operatore nella vendita di gas, elettricità e servizi di efficientamento diventando protagonista della transizione energetica. Il tutto con il cliente al centro e l’ambizione di diventare il suo unico interlocutore in tema di energia".

