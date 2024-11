Moltissimi rifiuti di plastica che confluiscono negli oceani sono giochi lasciati sulle spiagge o palle di campi da golf mai recuperate. La EcoBioBall è una pallina da golf al 100% biodegradabile, non tossica che è possibile utilizzare per giocare anche sulle spiagge o a bordo delle navi. L’utilizzo delle palline da golf in plastica infatti è illegale in prossimità di acqua in molti Paesi.