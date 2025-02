Transizione energetica e sostenibilità. Una sfida da vincere

Conciliare lo sviluppo del sistema Paese e garantire, al contempo, una sostenibilità che tuteli l’ambiente e i processi produttivi. Un obiettivo sempre all’ordine del giorno per chi fa impresa e non certo facile da centrare. Di questi temi si parla oggi a Palazzo Rasponi dalle Teste, a Ravenna, nell’ambito del convegno ’Energia e sostenibilità: le sfide del futuro’, primo appuntamento del ciclo di incontri 2025 Qn Economia, promosso da QN Quotidiano Nazionale.

La giornata si apre alle 9.30 con la registrazione dei partecipanti e l’introduzione di Valerio Baroncini, Vicedirettore de il Resto del Carlino. A seguire il dialogo tra la Direttrice di QN Quotidiano Nazionale ed Emanuele Orsini, Presidente Confindustria. Dopo i saluti istituzionali di Fabio Sbaraglia, Sindaco F.F. Ravenna, è la volta del dialogo tra Agnese Pini e Antonio Patuelli, Presidente Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna e ABI.

A seguire – moderato da Valerio Baroncini – il panel ’Le città sostenibili’ a cui prendono parte Benedetta Brighenti, Presidente AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile e Vicepresidente Europea Fedarene con Claudio Levorato, Presidente Rekeep.

La seconda tavola rotonda, dal titolo ’Transizione energetica: la sfida globale’ vede la partecipazione di Michele de Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna, Claudio Descalzi, Amministratore Delegato Eni, Stefano Venier, Amministratore Delegato Snam, il cui dialogo è moderato dalla direttrice di QN Agnese Pini. L’evento si chiude alle 12.15 con un light lunch, offrendo ulteriori opportunità di networking tra i partecipanti.

"Questo convegno – afferma Michele de Pascale – rappresenta un’importante occasione di confronto su un tema cruciale per il nostro futuro: la transizione energetica. Ravenna con il suo distretto energetico d’eccellenza, il porto, il progetto del più grande parco eolico a mare e l’importante patrimonio di competenze sui temi dell’energia e della green economy, si conferma protagonista di questa sfida globale e rappresenta il luogo ideale per discutere di strategie energetiche e di innovazione. La Regione Emilia-Romagna è pronta a fare la sua parte, lavorando con istituzioni, imprese e comunità per costruire un futuro che, partendo da qui, possa coniugare sviluppo economico, sostenibilità e nuove opportunità occupazionali".

"Siamo felici – commenta Fabio Sbaraglia – di ospitare nella nostra città un convegno su una tematica oggi così significativa che coinvolge da vicino una città come Ravenna, che già da diversi decenni costituisce un distretto energetico innovativo e strategico di rilievo nazionale, ruolo che tutt’ora ricopre con l’ambizione di diventare punto di riferimento anche sul fronte delle energie rinnovabili".

L’incontro è realizzato con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna - Assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Porto, Politiche Europee e Cooperazione Internazionale. Main Partner Eni e Snam; partner La Cassa di Ravenna e Rekeep. Segreteria organizzativa a cura di Lopez Eventi e Congressi.