"Ridefinire per l’Europa la politica industriale"

Transizione green e regole della nuova Commissione europea. Quali aspettative? Il delegato per l’energia e per la transizione energetica di Confindustria Aurelio Regina auspica che "la nuova Commissione prenda in seria considerazione quello che ha scritto Draghi, la nostra ultima occasione per evitare una fase di declino economico e industriale. Intanto – afferma Regina – andrebbe definita una politica industriale europea per affrontare tutte le transizioni, non solo quella energetica e ecologica, ma anche quella digitale, con un piano di finanziamento adeguato. Draghi l’ha indicato in 800 miliardi l’anno. Ci aspettiamo poi una revisione delle regole sulla neutralità tecnologica, con norme che calcolino le emissioni su tutta la vita dei veicoli. Un’integrazione dei mercati energetici europei perché oggi la competizione si gioca anche sui singoli paesi. E poi dovrebbe ridurre l’esposizione dell’Europa rispetto ad altri Paesi sulle materie prime strategiche".