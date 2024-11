Leader delle rinnovabili. Le risorse del territorio

La Svezia per il suo sistema energetico utilizza varie fonti, molte della quali rinnovabili, come l’energia idroelettrica, eolica, solare e quella derivante dai biocarburanti. Un Paese che continua nel suo percorso di riduzione dell’uso dei combustibili fossili. La produzione di energia elettrica proviene principalmente da quella idroelettrica e nucleare. Si punta anche sull’energia eolica come fonte primaria. Anche il fotovoltaico ha visto un incremento degli impianti del 46% dal 2021.