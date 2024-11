La digitalizzazione del sistema elettrico. Via al Master di Terna

Sono 19 gli studenti delle Università di Cagliari, Palermo e Salerno che potranno partecipare al Master ’Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica’, promosso da Terna in collaborazione con i tre atenei nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab. La terza edizione del corso è stata inaugurata con un evento in contemporanea nelle tre Università coinvolte. Nell’Aula Magna della facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari erano presenti il direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna nonché presidente e Coordinatore Scientifico del Tyrrhenian Lab, Francesco Del Pizzo, e il rettore dell’Università Francesco Mola.

"Il Master rappresenta una straordinaria opportunità per le nostre studentesse e i nostri studenti – ha commentato Mola – .Questo percorso formativo offre prospettive occupazionali significative che avranno un impatto rilevante su tutta la nostra Regione. Sono quindi fiducioso che la nostra comunità studentesca saprà riconoscere il valore di un progetto di alta formazione, inserito nel contesto della transizione energetica e dell’energia verde, pilastri fondamentali per il futuro del nostro territorio".

Il Tyrrhenian Lab ha l’obiettivo di istituire un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle tre rispettive città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, per un totale di circa 970 km di collegamento, favorendo l’integrazione dei flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili. Il progetto ha un impatto positivo anche in termini di efficacia occupazionale e valorizzazione dei territori, confermando la rilevanza che per Terna ha il Sud Italia, terra dal grande potenziale sia per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture che, soprattutto, per la crescita delle competenze.

Il numero di candidature presentate è in forte crescita: complessivamente sono pervenute oltre 350 domande, in aumento rispetto alle 170 candidature della prima edizione e alle 300 della seconda. Il 65% dei richiedenti, inoltre, ha un’età inferiore uguale a 30 anni con la maggioranza dei profili (57%) di età compresa tra i 25 e i 30 anni.

Una volta terminato, i 19 studenti selezionati, saranno assunti da Terna e potranno operare nella sede territoriale in qualità di esperti di algoritmi e modelli per il Mercato Elettrico, sistemi di analisi e regolazione degli apparati di campo e sistemi di Automazione di Stazione.