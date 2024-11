Città green: "Efficientare gli edifici è d’obbligo"

La piena transizione energetica, uno dei fondamentali obiettivi dell’Europa per i prossimi anni, non può prescindere dalla produzione di energia rinnovabile, dall’adeguamento delle infrastrutture di rete e dallo sviluppo di modelli di autoconsumo. Tuttavia, sono altrettanto fondamentali l’efficientamento energetico e una gestione ordinaria efficiente dei consumi negli edifici. A sottolineare il ruolo fondamentale dell’efficientamento energetico degli immobili, a partire da quelli pubblici, è Claudio Levorato, presidente di Rekeep, il principale operatore italiano e tra i principali player internazionali nell’Integrated Facility Management ovvero la gestione e l’erogazione di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria. "Come Rekeep – spiega Lovato – conosciamo molto bene gli immobili pubblici italiani, dal momento che il nostro core business è la gestione e manutenzione di grandi strutture come ospedali, scuole e centri direzionali. Per questo motivo, negli anni i nostri investimenti in innovazione si sono concentrati sulla ricerca e la promozione di soluzioni per la riduzione dei consumi di questi edifici del nostro vivere comune, una via obbligata per una reale transizione energetica".

Anche l’Unione Europea ha sottolineato con forza l’importanza di un intervento di questo tipo sul patrimonio pubblico, oltre che, naturalmente, privato, attraverso la nuova direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive), la cosiddetta Case Green, approvata dal Parlamento europeo ed entrata in vigore a maggio di quest’anno. La direttiva parte da alcuni dati. Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo finale di energia nell’Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra associate all’energia, mentre il 75% degli edifici europei è tuttora inefficiente sul piano energetico.

Obiettivo della nuova EPBD è, infatti, quello di ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi energetici nel settore edilizio entro il 2030 e avere negli Stati membri un parco immobiliare ad emissioni zero entro il 2050. In particolare, i Paesi membri dovranno ristrutturare il 16% degli edifici non residenziali (sia pubblici che privati) con le peggiori prestazioni energetiche entro il 2030 e il 26% entro il 2033, introducendo requisiti minimi di efficienza.

"In questo contesto, lo strumento del Partenariato pubblico-privato (Ppp) si rivela fondamentale per finanziare gli investimenti necessari e realizzarli rapidamente – sottolinea il presidente di Rekeep –. Il Ppp, infatti, prevede che sia il settore privato a sostenere gli investimenti, obbligandolo a eseguire gli interventi in tempi rapidi e con efficienza, per poter recuperare i costi sostenuti. Per fare un esempio concreto, un Comune affida al privato la gestione completa degli impianti di riscaldamento o raffreddamento, ad un canone uguale o inferiore alla spesa storica per lo stesso servizio. Il privato, poi, effettua gli interventi di efficientamento, riducendo i consumi e i costi energetici: la differenza tra il canone percepito e i costi di gestione post-intervento costituisce il ritorno per il privato".