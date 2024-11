Bacini idroelettrici . Serbatoi di energia

Un bacino idroelettrico è un punto di raccolta dell’acqua, naturale nel caso di laghi, oppure artificiale qualora sia presente un’opera di sbarramento della sezione del corso d’acqua, come ad esempio una diga. Forma e dimensioni sono determinate dalle caratteristiche geologiche della zona.

In un bacino idroelettrico artificiale è frequentemente presente una diga. La funzione del bacino idroelettrico è quella di fungere da serbatoio di energia rinnovabile in divenire, per rilasciare acqua in maniera controllata a seconda delle esigenze. La creazione di un bacino ha come effetto anche la decantazione delle acque.

La pulizia finale delle acque viene ad ogni modo garantita dai sistemi di filtrazione in ingresso, consentendo alla centrale idroelettrica di poter lavorare in sicurezza.