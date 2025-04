Verso un futuro più "green" grazie al sostegno dei cittadini a Legambiente tramite il 5x1

Destinare il 5×1000 a Legambiente significa contribuire concretamente alle attività dell’associazione ambientalista, attiva da oltre quarant’anni nella tutela del territorio, nella lotta ai cambiamenti climatici e nella promozione di stili di vita sostenibili. I fondi raccolti finanziano campagne di monitoraggio dell’inquinamento, progetti di educazione ambientale nelle scuole, azioni di riforestazione urbana e iniziative di advocacy per politiche più verdi. Grazie alla trasparenza prevista dalla legge sul 5×1000, Legambiente pubblica ogni anno sul proprio sito la relazione illustrativa sull’impiego delle risorse. Il sostegno alimenta ricerche sullo stato di salute degli ecosistemi domestici, permettendo campagne di citizen science che coinvolgono migliaia di volontari in tutte le regioni italiane. Una parte dei fondi è destinata al potenziamento delle osservazioni di qualità dell’aria e dell’acqua, strumenti fondamentali per segnalare emergenze ambientali alle autorità competenti in tempo reale. Il 5×1000 consente inoltre l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e workshop nelle comunità locali, con l’obiettivo di diffondere buone pratiche di economia circolare e consumo responsabile. Il contributo sostiene anche iniziative di tutela della biodiversità, quali la salvaguardia degli habitat naturali e i programmi di reintroduzione di specie autoctone minacciate. Infine, chi destina il 5×1000 a Legambiente entra a far parte di una rete di cittadini attivi e informati, partecipando a campagne di mobilitazione digitale e territoriale.