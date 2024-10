Vendere casa in Italia: ecco quali sono le città dove si registrano le trattative più velo

Milano è la città italiana in cui gli immobili si vendono più velocemente, di media in meno di tre mesi, mentre Bari è all’ultimo posto di questa speciale classifica, con oltre cinque mesi. È quanto emerge da un’analisi condotta da Immobiliare.it Insights, che ha esaminato, per il primo semestre dell’anno in corso, i tempi medi di vendita (cioè, il Time to sell) di case e appartamenti nei grandi centri del nostro Paese. Nel capoluogo di regione lombardo, infatti, gli immobili sono stati venduti, in media, in 2,7 mesi tra il gennaio e il giugno 2024, un dato totalmente in linea con quello del primo semestre del 2023: anche in quel caso, la città meneghina si trovava saldamente in testa alla classifica. Bologna e Firenze si piazzano al secondo posto ex aequo, con tempi di vendita medi di 3,3 mesi e con una lieve crescita, che ammonta rispettivamente a +1% e a +0,6%, in confronto al primo semestre dello scorso anno. La Capitale, Roma, rimane ai piedi del podio, con 3,4 mesi medi, seppur in rialzo dell’1,8% se rapportato con il periodo che va da gennaio a giugno del 2023. Subito dopo, ci sono Torino, la prima delle città dello Stivale in cui il Time to sell supera i quattro mesi di media - precisamente 4,1 - mostrando un dato stabile rispetto allo scorso anno, e i due principali centri della Sicilia, il capoluogo di regione Palermo e Catania, pressoché appaiati nella graduatoria, con - rispettivamente - 4,4 e 4,5 mesi. Va tuttavia sottolineato che, se a Catania è stata registrata una contrazione pari all’8% in un anno, nel medesimo arco temporale Palermo ha visto una dilatazione delle tempistiche del 7% circa. Sugli stessi livelli, poi, anche Genova, con 4,5 mesi medi, dato quasi invariato nell’ultimo anno. A Venezia si è a ridosso dei cinque mesi medi per vendere un immobile (4,9), ma con tempi si sono abbassati del 7,7%: la Serenissima, tuttavia, mantiene un distacco importante sul fanalino di coda Bari, che, come detto, si trova in fondo tra le grandi città con 5,5 mesi medi e una crescita del 13,1% rispetto al primo semestre del 2023. Confrontando tali numeri con il 2019, invece, emerge che in tutte le città analizzate si vende più rapidamente oggi rispetto al pre-Covid. In tutti i casi si parla di diminuzioni delle tempistiche di vendita superiori al 20%, con Verona alla guida di questa tendenza con -43,9%, seguita da Milano (-43,3%). I cali meno consistenti, infine, si sono verificati a Bari (-25,1%) e, soprattutto, a Venezia, in cui si registra un -22,3%.