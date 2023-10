Una nuova cybersecurity

«Il Cyber è una rivoluzione a 360 gradi, l’Italia deve crescere e non si può burocratizzare. Determinante il rapporto pubblico-privato», a dirlo è stato il Ministro della Difesa Guido Crosetto intervenendo a "Cybertech Europe 2023". Quello della cybersicurezza è un settore in rapida evoluzione è, per essere gestito al meglio, richiede da parte delle istituzioni un approccio decisamente diverso: meno burocrazia e, soprattutto, una nuova capacità, da parte degli enti della Pubblica amministrazione, di scegliere direttamente sul mercato il meglio a disposizione, alleandosi all'occorrenza, col settore privato. Un apparato statale "più leggero" è quello che serve per regolare un settore che "i nostri sensi non misurano": una novità assoluta da cui però le nostre vite dipenderanno sempre di più.