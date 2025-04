Un piccolo gesto per un grande cambiamento

Il 5×1000 rappresenta una risorsa fondamentale per finanziare enti e associazioni che operano in ambiti cruciali come il volontariato, la ricerca scientifica, e il sostegno a persone in difficoltà. Le donazioni, seppur piccole, si sommano per creare un impatto significativo, come dimostra l’esempio della Comunità Papa Giovanni XXIII, che da decenni lavora per garantire accoglienza e supporto a chi è emarginato dalla società. Quest’anno, in occasione del centenario della nascita di don Oreste Benzi, fondatore della comunità, l’invito a destinare il 5×1000 a questa realtà assume un significato ancor più profondo. La scelta di donare non solo sostiene progetti di accoglienza e reinserimento sociale, ma rappresenta un gesto di solidarietà collettiva, che contribuisce a costruire una società più giusta e inclusiva. Le risorse provenienti dal 5×1000 sono utilizzate per garantire un pasto caldo, una casa sicura e una vita dignitosa a chi ne ha più bisogno, spesso a chi ha perso ogni punto di riferimento. L'importanza di questo strumento va oltre il semplice atto burocratico: è un'opportunità per ciascun cittadino di diventare parte attiva di un movimento di solidarietà, dando concretezza a valori di accoglienza, uguaglianza e giustizia sociale. Con una semplice firma, si contribuisce a sostenere progetti che ogni giorno migliorano la vita di persone vulnerabili, dimostrando che anche piccoli gesti possono avere un grande impatto collettivo.