Un contributo allo sport per una società migliore

Donare il 5×1000 allo sport significa investire nel benessere collettivo, nella crescita dei giovani e nella costruzione di una società più solidale e inclusiva. Ogni firma rappresenta un gesto concreto che può contribuire a sostenere associazioni, progetti educativi, attività giovanili e iniziative legate alla salute, all’integrazione e alla prevenzione. Lo sport, infatti, non è solo competizione, ma anche comunità, formazione, spirito di squadra e solidarietà. Ne sono un esempio le iniziative promosse dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Lega Serie A: in occasione della 36ª giornata di campionato, attraverso video e grafiche trasmessi negli stadi e in TV, viene lanciato un appello per devolvere il 5×1000 alla CRI. Ogni giorno, i 150.000 volontari dell’organizzazione operano per offrire aiuto nelle emergenze e sostenere le fasce più fragili della popolazione, anche grazie al contributo di chi sceglie di firmare per loro. Allo stesso modo, realtà sportive come il Cuneo Volley mostrano come il 5×1000 possa diventare un motore per la crescita dei giovani talenti: destinando la propria firma al settore giovanile del club, si sostiene un percorso educativo che va oltre l’attività fisica, promuovendo valori fondamentali come rispetto, inclusione, impegno e passione. Ogni firma, dunque, ha un impatto reale: aiuta ad allestire campi e palestre, garantisce l’accesso allo sport anche a chi vive in situazioni difficili, finanzia progetti formativi e rafforza il ruolo dello sport come strumento di coesione sociale. In un momento storico in cui lo sport può davvero contribuire a costruire comunità più sane e unite, il 5×1000 rappresenta un piccolo gesto con un grande valore.