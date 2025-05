"Tutti in gara per la salute" Sport e beneficenza ad Asti

Lo sport, oltre ad essere passione, competizione e benessere fisico, è sempre più spesso uno strumento concreto di solidarietà e partecipazione attiva alla vita della comunità. In tutta Italia, eventi sportivi e associazioni si mobilitano per sostenere cause sociali, sanitarie ed educative, dimostrando quanto l’attività fisica possa diventare motore di cambiamento. Un esempio significativo è l’iniziativa “Tutti in gara per la salute”, organizzata l’11 maggio ad Asti da Golf Club Asti, Golf Asti Padel e Don Bosco Tennis Club: una giornata di sport dedicata alla raccolta fondi per acquistare ecografi da donare all’Ospedale Cardinal Massaia, grazie al supporto della Fondazione Astigiana per la Salute del Territorio. L’evento, che ha coinvolto atleti in tornei di golf, padel e tennis, si è concluso con una cena solidale e ha rilanciato l’appello a destinare il 5×1000 alla Fondazione per sostenere la sanità locale. Come in molte altre iniziative, anche in questo caso lo sport diventa occasione di impegno civile e sostegno a progetti di prevenzione, cura e informazione. Scegliere di donare il 5×1000 a realtà che operano nel campo sportivo o sanitario significa contribuire a un futuro più sano, coeso e attento alle esigenze del territorio. Un piccolo gesto che può trasformarsi in un grande aiuto, capace di fare la differenza nella vita delle persone.