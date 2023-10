Tutti i pericoli del cybercrime

Praticato sia da singoli individui (hacker) che da organizzazioni su larga scala, il cybercrimine consiste in un’attività criminosa (analoga a quella tradizionale), volta però a colpire o a utilizzare, a scopi illeciti, un computer o un dispositivo connesso in rete, al fine di ottenere sia profitti illeciti ma anche, non di rado, con lo scopo preciso di causare danni a computer o a reti informatiche per ragioni di natura politica. Esistono varie tipologie di crimine informatico, tra queste le più comuni sono: frodi tramite e-mail e Internet, furto d'identità (quando vengono sottratte e poi riutilizzate informazioni personali), furto di dati finanziari o di dettagli delle carte di credito, furto e vendita di dati aziendali, attacchi ransomware e non ultimo la vendita online di articoli illegali.