Telecamere, l'agevolazione per installare nuovi impianti

Secondo la guida per il Bonus Ristrutturazioni, in linea con i regolamenti per il Bonus Sicurezza, potranno contare su una detrazione del 50% anche i contribuenti che inizieranno i lavori per l’installazione di una telecamera nel proprio immobile, o per sostituire il vecchio impianto di videosorveglianza con uno nuovo. La sicurezza è una priorità, come conferma questa scelta presa per incentivare gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio, in particolare dagli atti perseguibili penalmente quali furto, aggressione o sequestro di persona. Una precisazione doverosa, tuttavia, sta nella condizione per accedere al bonus. La telecamera, d’altronde, dovrà essere collegata ad un istituto di vigilanza. La restituzione della spesa avverrà in 10 anni e riguarderà solo la somma spesa durante i lavori sull’immobile, ferma restando l’esclusione di eventuali importi pagati invece all’istituto di vigilanza per aderirne ai servizi. Anche locatari e comodatari, imprenditori individuali (per immobili non rientranti tra beni strumentali o merce) o soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, imprese familiari ecc…) potranno in ultimo usufruire del bonus.