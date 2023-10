Considerato tra gli strumenti più utili per proteggere i consumatori europei dai prodotti pericolosi, il RAPEX (Sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari, a cui partecipano 30 Paesi tra cui l'Italia) riguarda la maggior parte dei beni di consumo (fatta eccezione per prodotti alimentari, farmaceutici e dispositivi medici, per i quali esistono altri sistemi di allarme) come: giocattoli e articoli per l'infanzia, abbigliamento, cosmetici, veicoli a motore, attrezzature per attività ricreative e sportive, attrezzature da illuminazione e apparecchi elettrici. Ma come funziona? Le Autorità nazionali degli Stati membri notificano alla Commissione Europea i prodotti rischiosi per la sicurezza dei consumatori, queste segnalazioni entrano così a far parte del sistema RAPEX: uno strumento che consente una rapida condivisione delle informazioni sui prodotti pericolosi tra Stati membri, al fine di inibirne l’acquisto da parte dei consumatori.