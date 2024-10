Separazione tra legittimo e dell'edificio

"Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio. I fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso". In altre parole, il decreto Salva Casa introduce una separazione tra le vicende che riguardano l'edificio e le parti comuni e quelle che riguardano invece le singole unità: la finalità è quella di rendere autonome le due sfere - le parti private e i beni comuni - che hanno particolare impatto sulla possibilità di usufruire dei bonus edilizi, sia da parte dei singoli che del condominio. Pertanto, si può affermare che si tratti del punto finale di un'evoluzione normativa iniziata proprio in relazione alle opere del Superbonus.